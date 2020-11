Im Marbacher Stadtteil Hörnle Zigaretten-Automat geknackt

Marbach-Hörnle - Ein Zigaretten-Automat ist in Marbach in der Zeit zwischen Samstag um 22 Uhr und Sonntag um 6 Uhr aufgebrochen worden. Der Täter flexte den Zigarettenautomaten an der Ecke Wiesbadener Platz und Stuttgarter Straße im Stadtteil Hörnle auf. Er stahl die Geldkassette und alle Zigarettenschachteln. Der Automat war massiv gesichert und gut einsehbar.