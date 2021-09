Im Kino: „Beckenrand Sheriff“ Milan Peschel als pedantischer Menschenretter

Ein ganzes Bündel existenzieller Themen

Doch es gibt zwei Unbekannte in der Rechnung der Honoratioren: Denglers Tochter Lisa (Sarah Mahita), die nach einem Knick weiter von einer Profikarriere als Schwimmerin träumt, heimlich nachts ins Freibad einsteigt und wieder trainiert sowie der aus Nigeria geflüchtete Sali (Dimitri Abold), der nicht nur den zunächst von Vorurteilen eingenommenen Kruse erweicht mit seiner weltoffenen Freundlichkeit und diversen Talenten.

Rosenmüllers Film ist eine satirische Komödie mit viel Substanz, er verhandelt so ernsthaft wie nonchalant ein ganzes Bündel existenzieller Themen: Was „Zuhause“ bedeutet, welche Verantwortung Elternschaft und Familie mit sich bringen, ob Menschen in Not christliche Fürsorge verdienen oder nicht, ob Kommunen sich um die Bedürfnisse vieler Bürger kümmern sollten oder um die Renditen weniger Investoren.

Wie man sich das Leben leichter macht

Vor allem geht es darum, wie Menschen sich das Leben leichter machen können, indem sie ausufernde Regelwerke und erstickende Bürokratie nicht ernster nehmen als unbedingt nötig – ein urdeutsches, aber auch ein paneuropäisches Thema. „Beckenrand Sheriff“ ist mitten in der Gegenwart verortet und doch in vielem ein origineller, universeller Beitrag zu aktuellen Diskussionen, der nicht nur seinem kruden Protagonisten ans Herz geht.

Beckenrand Sheriff. D 2021. Regie: Marcus H. Rosenmüller. Mit Milan Peschel, Johanna Wokalek, Gisela Schneeberger. 114 Minuten. Ab 6 Jahren.