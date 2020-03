Im Großbottwarer CVJM-Haus soll Jugendlichen der Zugang zu kirchlichen Themen ermöglicht werden Ehrliche Fragen über Gott und die Welt

Der Ablauf an den fünf Abenden, die unter dem Motto „A new way to be human“ stehen, ist stets der gleiche: Nach einer Aufwärmrunde mit Gesprächen und Tischfußball sollen sich die Jugendlichen gegen 18.30 Uhr in Kleingruppen zu dritt oder viert zusammenfinden und gemeinsam eine bestimmte Bibelstelle lesen. „Alles, was sie dabei entdecken oder an Fragen aufkommt, können sie dann an Maximilian Mohnfeld richten“, erklärt der Bezirksjugendreferent Martin Schelle, der Projektleiter von „Jesus House“. Diese Dialogform habe den Vorteil, dass der Referent nicht über die Köpfe der Jugendlichen hinweg predige.