IHK Stuttgart Hauptgeschäftsführer Schmalzl verlässt die Kammer

Schmalzl sagte auf Anfrage unserer Zeitung: „Mich reizt es sehr, die Verantwortung in einer der renommiertesten Unternehmensstiftungen in Deutschland zu übernehmen.“ Diese zeichne sich „durch ein herausragendes Engagement in der Kultur, der Bildung und im sozialen Bereich aus“. Er stehe aber auch „gerne an der Spitze der IHK Region Stuttgart“. Schmalzl ist seit 2017 Hauptgeschäftsführer der größten Kammer im Land. Die IHK Region Stuttgart spricht für rund 160 000 Betriebe in Stuttgart sowie den Landkreisen Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg, Rems-Murr und Göppingen. Diese Region steht für etwa 25 Prozent des gesamten Sozialprodukts in Baden-Württemberg.