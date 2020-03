Ideen der Grünen finden beim Rielingshäuser Ortsvorsteher keinen großen Anklang Ideen für Keltergrund irritieren Ortschaftsräte

Erstens fordern die Grünen, dass auf den Grundstücken, die die Stadt in dem Areal veräußert, innerhalb einer bestimmten Frist tatsächlich auch Häuser hochgezogen werden. Sollten die Vorgaben missachtet werden, gehen die Parzellen zum Kaufpreis an die Kommune zurück. Damit wollen die Grünen verhindern, dass sich Spekulanten eine goldene Nase mit den Flächen verdienen können. Zum Zweiten macht sich die fünfköpfige Fraktion dafür stark, die Grundstücke mit klimaneutralen Gebäuden zu bestücken. Erreicht werden könne dies mit einer Pflicht für Fotovoltaikanlagen und der Vorgabe, bei den Häusern auf hohe Standards in Sachen Energieeffizienz zu setzen. Darüber hinaus würden sich die Grünen wünschen, „eine Fläche von mindestens 50 Prozent der Wohneinheiten für Mehrfamilienhäuser“ auszuweisen. Die Fraktion erinnert in ihrer Begründung daran, dass der Druck auf dem Immobilienmarkt hoch sei. Deshalb stehe man in der Verantwortung, so viel Wohnraum wie möglich zu schaffen. „Diese Verantwortung trägt in der Abwägung schwerer, als sich am dörflichen Charakter zu orientieren“, heißt es in dem Antrag. Davon abgesehen könnten in mehrgeschossigen Komplexen preisgünstige Angebote unterbreitet werden. Ein Ziel, auf das der Gemeinderat ohnehin zusteuere.