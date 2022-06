Hygienetrend „Non Bathing“ Warum Stars nicht mehr duschen

Deshalb empfiehlt die Dermatologin: „Weil wir ja nicht mehr in der Steinzeit leben, sollte man an bestimmten Körperstellen immer eine Waschsubstanz verwenden: an den Händen nach dem Klo, vor dem Essen und nach der Öffentlichkeit. Wer es braucht, darf durchaus auch sparsam an Achseln, Leiste, Pofalte und vielleicht noch an den Füßen eine Waschsubstanz auftragen.“