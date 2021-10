Hohe Inzidenz Warum die Corona-Infektionszahlen wieder steigen

Mehr Urlaubsrückkehrer

Wenn nach den Herbstferien wieder mehr Urlaubsrückkehrer in Schulen und Arbeitsstätten eintreffen, könnte das den Ansteckungen einen weiteren Schub geben. Da die Infektionszahlen durch die Schutzwirkung der Impfungen nicht mehr so aussagekräftig sind wie bei früheren Wellen, orientiert sich die Politik stärker an der Zahl der an Covid Erkrankten in Kliniken. Die Hospitalisierungsinzidenz gab des RKI am Mittwoch mit 2,34 an. Vor einer Woche lag der Wert bei 1,9.