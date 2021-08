Aktuelle Daten zur Corona-Pandemie Stuttgart nähert sich 50er-Inzidenz

Am Wochenende ist das Wachstum stark nach oben geknickt, ähnlich wie in der zweiten und dritten Welle. Damals ist der Inzidenzwert binnen weniger Wochen um mehr als 100 gestiegen.

Das Diagramm zeigt die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland und Baden-Württemberg seit Juli 2020:

Wie sich die Infektionszahlen in den kommenden zehn bis vierzehn Tagen entwickeln, lässt sich an der Reproduktionszahl (auch R-Wert genannt) ablesen. Liegt sie über 1, dann steckt ein Infizierter mehr als eine weitere Person an – die Infektionszahlen steigen. Ein Rechenbeispiel: Bei einem R-Wert von 1,2 werden aus 100 Infizierten binnen vier bis fünf Tagen 120 – und daraus wiederum in weiteren vier bis fünf Tagen 144. Nach weiteren vier bis fünf Tagen gibt es mehr als 170 Infizierte.

Derzeit liegt R konstant über 1, was auf weiter steigende Infektionszahlen hinweist. Der Wert ist derzeit mit dem stärksten Wachstum der zweiten Infektionswelle im Herbst 2020 vergleichbar.

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung des R-Werts seit Beginn der Pandemie:

In den vergangenen sieben Tagen wurden knapp 37 000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Werte verteilen sich derzeit sehr ungleich über die Bundesländer. Kein Bundesland liegt mehr im einstelligen Bereich. Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen (11). Besonders hoch sind die Infektionszahlen derzeit in den norddeutschen Bundesländern Hamburg (76), Nordrhein-Westfalen (72) und Berlin (69).

Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Zahlen für die einzelnen Bundesländer. Sie können die Tabelle durchblättern, um alle Länder angezeigt zu bekommen.

In Baden-Württemberg steigen die Infektionszahlen teilweise stark an. Landesweit ist das Wachstum zuletzt ebenso steil wie bundesweit, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 36,7 – plus 55 Prozent verglichen mit der Vorwoche. In mehreren Landkreisen haben sich die Infektionszahlen binnen einer Woche mehr als verdoppelt. Die höchsten Inzidenzwerte haben der Stadtkreis Baden-Baden (65), Pforzheim (57) und Mannheim (56). Kein Landkreis liegt im einstelligen Inzidenz-Bereich.

In der folgenden Tabelle geben wir die jeweils aktuellsten Werte für alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg an und zeigen, wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz in den letzten Tagen entwickelt hat. Sie können mit den Pfeiltasten die Tabelle durchblättern, um alle Kreise in Baden-Württemberg angezeigt zu bekommen.

Die Region Stuttgart liegt bei der Inzidenz etwa im Landesschnitt. Am niedrigsten ist der Inzidenzwert in Göppingen mit 28,7 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am höchsten ist der Wert derzeit in der Landeshauptstadt (49,2). Auch Esslingen (44,5) und der Rems-Murr-Kreis (36) liegen über der 35er-Marke.

Die Karte zeigt die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart. Klicken Sie auf den gewünschten Kreis, um detaillierte Zahlen angezeigt zu bekommen.

Verstorbene

Die Zahl der an und mit Covid-19 Verstorbenen reagiert immer erst zeitversetzt auf die Entwicklung der Infektionen. Zurzeit sinkt die Zahl der gemeldeten Todesfälle. Wichtig zu wissen: Die Zahlen beziehen sich auf das Melde-, nicht auf das Sterbedatum.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der mit Corona zusammenhängenden, ans RKI gemeldeten Todesfälle seit März 2020:

Impfungen

Geimpfte sind insbesondere vor schweren Krankheitsverläufen gut geschützt. Deshalb gilt eine möglichst hohe Impfquote in der Bevölkerung als wirksamstes Mittel im Kampf gegen die Pandemie – 80, besser 90 Prozent sind das Ziel.

Das folgende Diagramm zeigt den Anteil der mindestens einmal sowie der vollständig Geimpften seit Beginn der Impfkampagne Ende 2020:

Dieser Beitrag wird regelmäßig aktualisiert – ebenso die Übersicht zu den geltenden Coronaregeln in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg sowie der Bericht zu den Corona-Risikogebieten sowie Quarantäneregeln für Reisende.