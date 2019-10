Höpfigheim/Fußball „Und das ist Kreisliga!“

Bereits in der zweiten Minute hätten die Gastgeber den ersten Hieb setzen können. Nach einer Steinheimer Ecke fuhren sie einen Konter, bei dem Alexander Gyurkovich jedoch an TSG-Keeper Markus Brodbeck scheiterte. In der zehnten Minute rettete sein Gegenüber Alexander Deyhle dem GSV das 0:0 – bereits früh gab es also die ersten Großchancen. „Das hat gezeigt, warum beide Teams unten drin stehen“, fand GSV-Spielertrainer Norman Röcker. Ein weiteres Beispiel war der Führungstreffer für sein Team, als dem Gäste-Schlussmann ein fataler Schnitzer unterlief: Bei einem langen und hohen Ball der Höpfigheimer blieb er zu lange hinten, Henrik Willberg köpfte über ihn hinweg zum 1:0. Die dickste TSG-Chance vor der Pause hatte Dominik Wels, der aber aus kurzer Distanz an Deyhle scheiterte (36.).