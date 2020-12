Hölderlin-Jubiläum Fotografin Barbara Klemm auf Hölderlins Spuren

Sie hat auch Lebensstationen des Autors fotografiert, den Geburtsort Lauffen am Neckar zum Beispiel, Nürtingen, Heidelberg, Bad Homburg, Bad Driburg. Und selbstverständlich auch der Tübinger Turm am Neckar, der später nach dem Dichter benannt wurde. Und Orte, die in der Literatur des Autors eine Rolle spielen – den Neckar sowie der Apollontempel in Delphi etwa.