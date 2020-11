Historische Ansichten aus Benningen Eine Zeitreise ins frühe 20. Jahrhundert

Benningen - So viele Nachteile sie auch mit sich gebracht hat – Corona hat vielerorts einige kreative Geister freigesetzt. Das gilt auch für den Bund für Heimatkunde in Benningen, der erstmalig einen Bildkalender mit historische Ansichten veröffentlicht. Die Idee dazu, „die haben wir klar Corona zu verdanken“, erklärt die zweite Vorsitzende Sigrid Walter mit einem Augenzwinkern. Klassisch wurde dabei eine Not zur Tugend: Bedingt durch die Verordnungen musste die beliebte Reihe „Treffpunkt im Adler“ ausfallen, so Walter: „Wir sind aber nur ein kleiner Verein, der sich auch aus diesen Einnahmen finanziert.“