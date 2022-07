Herzogin Kate Ihr Wimbledon-Kleid kennen wir schon

Bei Wimbledon ist sie „Spectator in Chief“ – für Herzogin Kate ist das traditionelle Tennisturnier in London ein Pflichttermin. Schließlich ist die 40-Jährige die Schirmherrin des „All England Lawn Tennis and Croquet Club“. Es heißt, Kate sei selbst eine leidenschaftliche Tennisspielerin, die Anmer Hall, den Landsitz der Familie Cambridge, sogar mit einem Sandplatz ausstatten ließ.