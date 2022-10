Heimspiel-Serie Eine Frau der ersten Stunde

„Eine tolle Zusammenarbeit, wie überhaupt alles hier.“ Hat doch der Bürgerverein das Ziel, „Interesse der Bürgerschaft für die öffentlichen Belange der Stadtteile ‚Hörnle’ und ‚Eichgraben’“ zu wecken, so die Verbundenheit zu fördern mit der Heimat als sozialem Erfahrungs- und Zugehörigkeitsraum, der geschichtlichen und kulturellen Tradition, ihrem Bildungswert, mit Heimatkunde, Umweltschutz, Heimat- und Landschaftspflege, Kultur. Hinzu kommen Völkerverständigung, Toleranz auf allen Gebieten, Förderung von Jung und Alt, Bildung, Erziehung. So ist über die Jahre viel entstanden nach dem Motto „Einfach machen – könnte ja gut werden!“ Das Angebot reicht von Basteln, Boule und Besenrein – Putzetes mit Freiwilligen – über Feste, Flohmarkt-Rallyes bis zu Öffentlichem Bücherschrank, Spieleabende, Vorträge, Weihnachtsmarkt und Whiskey-Tasting. Durch „ihr Revier“ führend erzählt Steuer von all dem, vorbei am „Leuchtturm“ Eichgraben- oder Hörnles-Steg, auf dem seit 1996 alle treppenfrei und schneller in die Marbacher Innenstadt kommen. „Wegbereiter war damals der Erste Vorsitzende Martin Hager.“ Steuer zeigt auf den Stein mit dem Gründungsdatum des Hörnles. „1957, das Jahr, in dem ich geboren bin.“