Heidelberg-Ziegelhausen Führerloser Linienbus rollt in Wohnhaus – 18 Verletzte

Der Linienbus der BRN war nach Angaben der Polizei gegen 13.45 Uhr auf der L 596 (Peterstaler Straße) von Wilhelmsfeld in Richtung Ziegelhausen unterwegs, als der Fahrer an der Bushaltestelle „Grüner Baum“ wegen eines Defekts an der hinteren Einstiegstüren das Fahrzeug verlassen musste. Währenddessen setzte sich der Bus auf der abschüssigen Straße aus unbekannten Gründen in Bewegung und prallte nach einigen Metern führerloser Fahrt gegen eine Mauer, dann in eine Hauswand.