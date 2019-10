Hebammen im Kreis Ludwigsburg Die Retterinnen in der Not

Für 369 Familien war die Sprechstunde im Jahr 2018 ein Rettungsanker. „Und dieses Jahr waren es allein schon bis August 333“, sagt Irmfriede Pilz-Buob. Die 56-Jährige, die normalerweise in der Ludwigsburger Hebammenpraxis arbeitet, rief diese ambulante Angebot mit einer Handvoll engagierter Kolleginnen 2017 ins Leben. Sie wechseln sich an den Vormittagen in Hoheneck ab, den Raum bekommen sie mietfrei von der Stadt, die das Angebot sehr schätzt. „Wir sind auch so gut ausgelastet“, stellt sie klar – sie alle packen die Arbeit auf ihre normale Hebammen-Tätigkeit obendrauf. „Aber wir haben uns gesagt, das schaffen wir zusätzlich.“ Die Geburtshelferinnen konnten nicht mehr mit ansehen, dass viele verzweifelte Frauen ohne Hebamme dastanden. „Und das in dem Landkreis, der die höchste Zuzugsrate in Baden-Württemberg hat und die höchste Kinderzahl pro Frau“, sagt die engagierte Mittfünfzigerin ungehalten.