Headliner beim Southside und Co. Sind die Festivalbühnen zu männlich?

Kings of Leon, Rise Against, Bring Me The Horizon, The Hives, Seed, The Killers und ein paar andere große Bands und Künstler sind beim Southside in wenigen Tagen die ganz großen Headliner. Zurecht, werden die meisten Festivalbesucherinnen und -besucher wohl sagen, sie gehören – teilweise sogar international – zu den ganz großen Musikern.