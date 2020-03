Haushaltstipp Wasserkocher entkalken – 4 Hausmittel und ein genialer Trick!

Haushaltsgeräte, die regelmäßig mit Wasser in Kontakt kommen, setzen irgendwann Kalk an – das ist vollkommen normal. Dass Sie Ihren Wasserkocher reinigen sollten, erkennen Sie an weißen Ablagerungen am Boden des Geräts oder an weißen Flecken an den Seitenwänden. Auch feine, weiße Kalkschlieren im gekochten Wasser können auftreten.