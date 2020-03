Haushaltsberatung in Marbach Puls fordert Gebühr fürs Parken am FSG

Fraglich ist jedoch, ob es überhaupt so weit kommt und die Mehrheit des Gemeinderats die Pläne goutiert. Das Gremium diskutiert am kommenden Mittwoch über den Etat und die Forderungen der Fraktionen dazu. Ungewiss ist zudem, wie sich die Verwaltung zu dem Thema positioniert. Der Bürgermeister Jan Trost hält sich im Vorfeld der Sitzung bedeckt. Man werde alle eingehenden Anträge sammeln und dann „entsprechend bewerten und argumentativ für die Gemeinderatssitzung am 18. März ausarbeiten“, erklärt er auf die Frage, wie er zu der Forderung von Puls steht. Fakt sei aber, dass in Marbach bis dato auf öffentlichen städtischen Parkplätzen keine Gebühren erhoben würden. Das geschehe momentan lediglich auf privatem Grund wie beispielsweise am Bahnhof oder beim Krankenhaus. „Somit wäre dies ein Präzedenzfall“, konstatiert er im Hinblick auf den Antrag von der Gruppe Puls, die ihr Ansinnen auch deshalb für gerechtfertigt hält, weil die Parkplätze mit städtischem Geld gebaut worden seien und in Schuss gehalten würden.