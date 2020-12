Haushalt von Oberstenfeld Die Finanzlage wird noch schwieriger

So ruhen die Hoffnungen auf den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in den neuen Baugebieten Dürren IV und Am Krixenberg von 2022 an. Die Schulden werden bis dahin von aktuell 3,91 Millionen Euro auch wegen der Erschließungskosten auf 7,59 Millionen Euro Ende 2021 und ein Jahr später sogar auf 9,75 Millionen Euro ansteigen, um 2024 wieder auf 6,14 Millionen Euro abgesenkt zu werden. Das Fazit von Ingo Wörner: „Die Finanzplanung bewegt sich im schwierigen Fahrwasser.“ Die nächsten Jahren würden fordernd: „Wir werden nicht jedes Bedürfnis befriedigen und bezahlen können.“