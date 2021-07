Hausärzte impfen in Oberstenfeld Aktion gegen Impfmüdigkeit

Oberstenfeld. - Von Impfmüdigkeit ist an diesem Samstagmorgen in der Gemeinschaftspraxis der Doktoren Frenzel und Michna in Oberstenfeld nichts zu spüren. Alles läuft ruhig und geordnet ab. Es gibt keine langen Warteschlangen. „Jeder weiß, was zu tun ist, jedes Zahnrad greift ineinander“, beschreibt Markus Michna den Verlauf der Impfaktion. „Alle Mitarbeiter sind mit Herzblut dabei!“ Und so könne man auch wie heute an Samstagen oder selbst unter der Woche in den späten Abendstunden Impftermine anbieten.