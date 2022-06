Hauptversammlung Rekord-Auftragspolster bei Daimler Truck

Die Aktionäre wollten wissen, wie es in Russland weitergeht, nachdem Daimler Truck das Geschäft dort nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar sofort komplett eingestellt hat. „Wir gehen nicht davon aus, dass wir das Geschäft in Russland bald wiederaufnehmen können“, sagte der Vorstandschef.

Eine Dividende für 2021 gibt es nicht

Die Mitarbeiter des Gemeinschaftsunternehmens mit dem russischen Lkw-Hersteller Kamaz sind freigestellt, erhalten aber weiter ihren Lohn. Ein Drittel der rund 1000 Beschäftigten des Gemeinschaftsunternehmens habe Abfindungsangebote angenommen, sagt Finanzvorstand Goetz. Daimler Truck erwartet im Gesamtjahr eine Belastung von insgesamt 200 Millionen Euro für die Wertberichtigung des russischen Gemeinschaftsunternehmens, davon wurden 170 Millionen Euro bereits im ersten Quartal verbucht.

Obwohl die Aktionäre von Daimler Truck für 2021 keine Dividende erhalten, ist dies kein großes Thema bei den eingereichten Fragen. Nur ein Aktionär will wissen, ob die Dividende „unterschlagen“ worden sei. Finanzvorstand Goetz widerspricht dieser Vermutung und verweist darauf, dass Daimler Truck fast das ganze vergangene Jahr noch ein Teil von Daimler war und nach der Abspaltung erst seit Dezember auf eigenen Beinen steht. Eine Dividende für 2021 erhielten nur die Aktionäre des früheren Mutterkonzerns Daimler, der seit Februar nun Mercedes-Benz Group heißt. Es war eine Rekorddividende in Höhe von fünf Euro. Darin waren auch 70 Cent enthalten, die auf den Beitrag der Lastwagensparte entfielen. Für das Coronajahr zuvor gab es bei Daimler nur 1,35 Euro je Aktie. Von der üppigen Dividende des ehemaligen Mutterkonzerns profitieren allerdings auch viele Anteilseigner von Daimler Truck, weil sie beide Papiere im Depot haben. Beim Börsengang des Truckhersteller am 10. Dezember erhielten die Aktionäre des Autokonzerns für jeweils zwei Papiere zusätzlich eine Aktie des Börsenneulings ins Depot gebucht.

BAIC und Geely halten gut zwölf Prozent der Anteile am Börsenneuling

Heute halten institutionelle Anleger, wie etwa Fondsgesellschaften, rund ein Drittel aller Aktien von Daimler Truck und haben damit gemeinsam das größte Stück des Kuchens. Größter Einzelaktionär ist mit 30 Prozent der ehemalige Mutterkonzern. Die beiden chinesischen Anteilseigner BAIC und Geely, die zusammen knapp 20 Prozent am Autohersteller Mercedes-Benz Group halten, sind mit jeweils etwas über sechs Prozent auch bei Daimler Truck engagiert.

Der Bilanzgewinn von Daimler Truck in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro wird voll in den Gewinnrücklagen gebunkert. Für das laufende Jahr sollen die Aktionäre des Börsenneulings erstmals eine Dividende erhalten. Finanzvorstand Goetz stellt ihnen eine Ausschüttung in Höhe von etwa 40 Prozent des Gewinns nach Steuern in Aussicht.