Happy End in Murr Entführter Kakadu Elvis ist zurück

Der entführte Kakadu Elvis ist wohlbehalten wieder bei seinen Besitzern im Laden Zoo & Co. in Murr. Das Tier war am Samstagmittag um 12 Uhr von einem Mann unter der Jacke aus dem Geschäft mitgenommen worden. Offenbar beugte sich der Täter dem medialen Druck und stellte den weißen Papagei in einem Karton vor dem Geschäft ab.