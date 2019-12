Handballer mit Erfolgserlebnis SKV Oberstenfeld wirft sich den Frust von der Seele

Von Beginn an gab der SKV den Ton an – vor allem dank eines treffsicheren Rückraums um Sebastian Sauerland und Marc Pflugfelder. Da machte es auch nichts, dass die beiden Außenspieler Eric Stahl und Lars Eisele offensiv nahezu arbeitslos waren. Und defensiv funktionierte die 5:1-Abwehr blendend. „Sie war heute offenbar die richtige Wahl“, so Walter, der zur Kenntnis nehmen konnte, dass seine Mannschaft gut ins Spiel fand. „Da haben wir uns richtig gepusht. Und Tim war ein guter Rückhalt“, lobte Walter seinen Schlussmann Tim Schniering, der den ganzen Abend über zahlreiche Paraden an den Tag legte.