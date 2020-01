Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld SKV braucht auswärts Punkte

Oberstenfeld - Wenn die Württembergliga-Handballer des SKV Oberstenfeld noch den zu Saisonbeginn angestrebten Platz sieben und damit die Qualifikation für die eingleisige Württembergliga schaffen wollen, dann gibt es für den kommenden Sonntag (17 Uhr) eigentlich nur eins: Im ersten Spiel der Rückrunde bei Schlusslicht HC Oppenweiler/Backnang muss ein Sieg her. Das sieht auch Trainer Michael Walter so: „Ganz klar: Wir müssen auswärts punkten. Allerdings steht auch der Gegner unter Zugzwang. Wenn die da unten noch rauskommen wollen, müssen sie gegen uns eigentlich auch gewinnen.“ Und bekanntlich haben zweite Mannschaften ja den Vorteil, dass sie personell in gewissem Rahmen von oben verstärkt werden können. „Zum Glück spielt die Drittliga-Mannschaft des HCOB parallel zu uns. Ansonsten weiß ich nur durch Gerüchte, was da bei denen personell geplant ist. Ich denke, wir sind gut beraten, einfach nur auf unser Spiel zu schauen“, betont Walter.