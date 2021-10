Handball-Württembergliga SG-Handballern gelingt erlösender Sieg

Beilstein - Exakt 58 Minuten sind im Württembergliga-Duell der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend in Beilstein gegen den TSV Wolfschlugen gespielt. Es ist der Moment, in dem sich Christian Zluhan an der Sieben-Meter-Linie den Ball schnappt und ihn kompromisslos ins Tor wirft. Auf der Anzeigetafel heißt es 18:17 – es ist die erste SG-Führung in der gesamten Partie. Und die Mannschaft, die die ersten fünf Saisonspiele allesamt verlor, bringt den Vorsprung nicht nur ins Ziel. Sie baut ihn in den verbleibenden 120 Sekunden sogar auf 22:18 aus.