Handball-Landesligist HABO SG In kleinen Schritten zu besseren Leistungen

Abgesehen von dieser Änderung wird der gleiche Kader an den Start gehen wie vor Wochenfrist in Remshalden. Und das der Sieg beim Aufsteiger keine Selbstverständlichkeit war, zeigt die Tatsache, dass die SVR-Zweite unter der Woche Tabellenführer TV Oeffingen die ersten Saisonniederlage zugefügt hat. Gegen die Neckarsulmer SU II möchte Jürgen Buck den „nächsten kleinen Schritt zurück zu besseren Leistungen“ machen. Auf die Tabelle schaue er dabei momentan nicht. „Denn selbst mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen des Jahres hätten wir nur 13:13 Punkte. Das beflügelt nicht unbedingt die Fantasie in Richtung der ersten vier Plätze. Im Moment geht es einzig darum, mit viel Kampf in der Abwehr unser letztes Heimspiel in diesem Jahr zu gewinnen.“