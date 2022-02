Handball-Landesliga HABO erkämpft sich noch Punkt

Steinheim-Kleinbottwar - Den ersten Auftritt vor heimischem Publikum in diesem Jahr hatten sich die Landesliga-Handballer der HABO SG sicher anders vorgestellt. Gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen II war die Mannschaft von Trainer Krunoslav Jelinic am Samstagabend in der Kleinbottwarer Bottwartalhalle als Favorit in die Begegnung gegangen.