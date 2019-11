Handball Kreuzbandriss bei Tabea Kraft trübt die Stimmung

Vier teils sehr deutliche Siege am Stück, dazu Tabellenplatz fünf in der Dritten Liga. Doch bei den Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal herrscht vor dem Heimspiel am Samstag um 18 Uhr in der Beilsteiner Langhanshalle gegen die TuS Metzingen II kein eitel Sonnenschein. Der Grund: Der Verdacht, dass sich Torhüterin Tabea Kraft an vergangenen Wochenende in der Partie beim ASV Dachau einen Kreuzbandriss zugezogen hat, hat sich in der Zwischenzeit bestätigt. Für die 28-Jährige ist die Saison damit vorzeitig beendet.