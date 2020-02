Handball-Drittligist SG Schozach-Botwartal „Wir brauchen einen sehr guten Tag“

Bottwartal - Aktuell sind die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal Tabellenvierter. Nach Minuspunkten ist man aber gleichauf mit dem Dritten TSV Haunstetten, bei dem das Team von Trainer Michael Stettner am Samstag um 18 Uhr antreten muss. Man könnte also mit einem Sieg vorbeiziehen – und würde dem Aufstiegsfavoriten ESV Regensburg damit auf den Fersen bleiben. Da der aktuelle Spitzenreiter TuS Metzingen II als zweite Mannschaft nicht in die 2. Bundesliga darf, ist er im Kampf um den einen Aufstiegsplatz außen vor. Da könnte man im Bottwartal ja auf die Idee kommen, den dritten Aufstieg in Folge in Angriff zu nehmen. Doch weder Stettner noch Teammanager Michael Gramsch wollen sich zu diesem Thema derzeit äußern.