Handball-Brüder aus Mundelsheim Die „Urban Brothers“ starten durch

Zusätzliche Spielpraxis holt sich das Duo im Bietigheimer Reserveteam, das in der Württembergliga Nord antritt. Lukas Urban spielt obendrein noch für das A-Jugend-Team der SG in der Württemberg-Oberliga und hat da als Mittelmann eine tragende Rolle. „Egal in welcher Liga und auf welcher Position – mir macht es überall Spaß. Hauptsache, ich spiele Handball“, meint der 18-Jährige, der im Januar seine Banklehre beendet hat und nun die Fachhochschulreife machen will. Mario studiert derweil noch bis 2021 an der Dualen Hochschule in Stuttgart Wirtschaftsinformatik. Das vierte Semester hat für ihn vor wenigen Tagen begonnen, die Praxisphasen absolviert er bei Bosch in Feuerbach.

Die Brüder stammen aus einer Mundelsheimer Handball-Familie. Der verstorbene Opa hat früher Feldhandball gespielt, Papa Frank war einst als Kreisläufer und Mama Claudia als Allrounderin für den TV Mundelsheim aktiv. Letztere trainiert bis heute die weibliche C-Jugend des Vereins. Ehrensache, dass bei den Heimpartien der Söhne die Familie auf der Tribüne mitfiebert.

„Was den Ehrgeiz angeht, schenken wir uns nichts“, sagt Mario Urban und berichtet von so mancher Rangelei, die es in Kindheitstagen beim Handball- oder Fußballspielen im heimischen Garten gegeben hat. In einer Hinsicht sieht er seinen Bruder beim Sport sogar etwas im Vorteil: „Lukas denkt nicht so viel nach, wenn er auf dem Feld steht. Er spielt einfach Handball und hat Spaß dabei. Ich bin dagegen noch etwas zu verkopft.“