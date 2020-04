Handball Beilstein Die Saison ist beendet, Benz und Ziegler gehen

Etwas ratlos ist Stettner allerdings bei der Trainingsplanung für die kommende Saison: „Ich habe da zwar grob was im Kopf. Aber gut möglich, dass ich das in drei Wochen alles schon wieder in die Tonne treten kann.“ Einen etwas bangen Blick in Richtung nächste Saison hat Teammanager Michael Gramsch aus einem anderen Grund: „Man weiß ja nicht, ob wir regulär im September starten können. Und da die 3. Liga vermutlich sehr groß wird und es viele Spiele gibt, könnte das terminlich sehr eng werden.“ Denn die meisten Teams, die jetzt in die 2. Bundesliga aufsteigen dürften, haben verzichtet, so auch der ESV Regensburg in der Südstaffel. Der ESV hätte als Zweiter aufsteigen können, da Spitzenreiter TuS Metzingen II nicht hoch darf. Die SG Schozach-Bottwartal kommt als Dritter hingegen trotz des Regensburger Verzichts nicht für einen Aufstieg in Frage. „Das geht aufgrund der Statuten nicht, der Dritte kann nicht aufsteigen“, so Gramsch. Zumal man die Lizenz bis zum 15. April hätte beantragen müssen. „Aber das war für uns nie ein Thema.“