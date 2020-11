Halloween in der Schillerstadt Spukhaus am Leiselstein lehrt das Fürchten

Marbach - Etwas ist anders an diesem Abend im Oktober: Dicke Nebelschwaden wabern am Leiselstein durch die Luft. Plötzlich ein unheimliches Gelächter und ein Schrei, der das Blut in den Adern gefrieren lässt. Was ist denn da bloß los am Jugendhaus planet-x? Wer mutig ist und sich dem Eingang nähert, läuft auch schon direkt einem Vampir in die Arme: „Der November wird für die Kids eh schon hart, daher sind wir sehr froh, dass wir unser ‚Grusel-Gewusel’ noch veranstalten durften.“ Hinter Umhang und Schminke steckt natürlich kein Blutsauger, sondern der Jugendhausleiter Georg Stenkamp. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und dem Team des „Kleinen Grusel-Gewusel“ aus Stuttgart hat er am Freitag und Samstag zum Gruseln eingeladen.