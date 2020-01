HABO spielt in der Riedhalle Unberechenbarer Gegner

Gemessen am Ergebnis des Hinspiels sollte die HABO SG klarer Favorit sein. Denn in Waiblingen gewannen die Bottwartäler im September mit 37:20, es war der bislang höchste Saisonsieg. „Doch das wird nicht so ohne Weiteres zu wiederholen sein“, warnt Buck und verweist auf die weiteren Ergebnisse der Waiblinger. Denn die dürften die unberechenbarste Mannschaft der Liga sein. So gewann dieVfL-Zweite genau eine Woche nach dem Heim-Debakel gegen die HABO beim Tabellenzweiten SV Kornwestheim II. Siege gab es zudem unter anderem beim TV Mundelsheim „oder gegen die SG Schorndorf, bei der wir gerade erst verloren haben“, mahnt Buck. „Immer wenn die Waiblinger es schaffen, den Gegner in den Positionsangriff zu zwingen, werden die Spiele eng“, hat der HABO-Trainer beobachtet. Im Hinspiel sei das nicht der Fall gewesen. Da schaffte es sein Team, immer wieder aus einer stabilen Abwehr mit viel Tempo nach vorne zu kommen. „Und wir haben über 60 Minuten kaum technische Fehler gemacht“, erinnert er sich. Genau dies seien auch die Punkte, die nun im Rückspiel wieder klappen müssen, um die zwei Punkte in der Riedhalle zu behalten.