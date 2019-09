Gündelbach Kugel trifft Bauern statt Wildschwein

Die Jäger müssen sich an das Bundesjagdgesetz und an das in Baden-Württemberg gültige Jagd- und Wildtiermanagementgesetz halten, das 2015 mit neuen Regelungen in Kraft getreten ist. „An Orten, an denen die Jagd nach den Umständen des einzelnen Falles die öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit stören oder das Leben von Menschen gefährden würde, darf nicht gejagt werden“, heißt es im Bundesjagdgesetz. Die Entscheidung, auf welche Orte das zutrifft, müssen die Schützen jedoch selbst treffen.