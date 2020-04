Gruppenklärwerk Häldenmühle in Marbach kann Oberstenfeld nicht aufnehmen Kläranlagen-Ehe im Bottwartal möglich

Marbach/Bottwartal - Das Gruppenklärwerk Häldenmühle in Marbach kann nur einige kleinere Ortschaften aufnehmen, nicht aber Oberstenfeld. Die Verbandsversammlung des Klärwerks ist am Donnerstag den Empfehlungen eines Gutachtens des Stuttgarter Büro Jedele und Partner gefolgt. Demnach soll es in der Region bei drei dezentralen Klärwerken in Marbach, in Oberstenfeld sowie im Eichbachtal in Kirchberg bleiben. Wirtschaftliche Aspekte gaben den Ausschlag. Eine größer angelegte Lösung lohne sich nicht, erklärte der Ingenieur Frank-Steffen Schmid.