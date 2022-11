Große Inventur in Steinheim Stadt macht bei Gebäuden Tabula rasa

Angestrebt wird außerdem, ein Finanz- und Flächennutzungskonzept zu entwickeln. Dafür wird zunächst erfasst, wie die eigenen Liegenschaften im Detail verwendet werden. Retter deutet an, dass in der Hinsicht Effektivität bislang nicht unbedingt das Handeln bestimmt hat. Räumlichkeiten stünden teilweise leer, in andere kehre lediglich morgens, in andere nur abends Leben ein. Bei wieder anderen Immobilien stellt sich für die Rathausspitze die Frage, ob die Art und Weise der aktuellen Inanspruchnahme wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Als eindrückliches Beispiel nennt Retter die Kelter in Steinheim. „Das ist ein riesengroßes Gebäude mitten in der Stadt“, sagt der Erste Beigeordnete. Dennoch fristet das hübsche Kleinod ein tristes Dasein als schnöde Lagerstätte. Das Erdgeschoss des Adlers sei zudem in den Dornröschenschlaf gefallen. „Über kurz oder lang steht auch das Lamm leer“, gibt Retter zu bedenken. Momentan sind dort Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. „Und bei der Bücherei stellt sich die Frage, ob man dort einen barrierefreien Zugang über ein Treppenhaus mit Aufzug schaffen sollte. Das würde viel Geld kosten. Und wir wissen derzeit nicht, ob das sinnvoll wäre. Es ist unklar, was vielleicht sonst in das Gebäude investiert werden müsste und ob die Bücherei dort überhaupt richtig aufgehoben ist“, sagt Retter.