Große Aufgaben für Großbottwar Der Haushalt wird zum „gewaltigen Kraftakt“

Möglich macht die Investitionen die weiterhin gute Entwicklung auf der Einnahmenseite. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt laut Plan wieder bei knapp 5,5 Millionen Euro, die eigene Steuerkraft mit jetzt 3,4 Millionen Euro steigt seit vier Jahren deutlich an. „Das tut der Stadt sehr gut“, freute sich Kämmerer Tobias Müller, der auch wieder mit Förderungen vom Land planen darf. Insgesamt erreicht man so ein Plus von 53 000 Euro. „Also eine Schwarze Null“, ordnete Müller den Wert ein. Im Vorjahr war hier noch das Zehnfache angegeben.

Mehr als ein Wermutstropfen ist, dass die Schulden einen Sprung von 6 auf 8,7 Millionen Euro machen. „Dass wir in den nächsten Jahren über die 10 Millionen Euro kommen, ist recht sicher“, verdeutlichte Müller. Und nahezu aufgebraucht ist inzwischen, wie in den Vorjahren angekündigt, das frei verfügbare Geld: Lag man vor einem Jahr bei 4,3 Millionen Euro, befindet man sich nun bei 3 Millionen – und in einem Jahr bei 560 000 Euro.