Feuer in Steinheim Mehrere Wohnwagen in Brand

Gleich mehrere Wohnwagen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Abstellplatz in der Boschstraße gebrannt. Durch die Hitzeentwicklung wurden sogar noch weitere Fahrzeuge beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen konnten die Feuerwehren aus Steinheim und Murr allerdings verhindern. Gleichwohl entstand ein immenser Schaden bei dem Vorfall, die Polizei spricht von rund 150 000 Euro. Wer oder was den Brand ausgelöst hat, scheint derzeit noch völlig unklar. Dies sei Gegenstand laufender Ermittlungen, teilt die Polizei mit.