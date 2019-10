Großbottwar Walnuss-Ernte wird teuer

Das Gericht bot an, den Fall gegen die Zahlung einer Geldstrafe einzustellen, was die Angeklagte aus Fichtenberg zunächst ablehnte. Nach einem Gespräch mit ihrem Verteidiger änderte sie ihre Meinung. „Wir können den entstandenen Schaden in der Verhandlung nicht ermitteln“, so das Fazit der Richterin. Die Angeklagte muss nun 100 Euro an eine gemeinnützige Organisation bezahlen. Auf dem Markt hätte sie dafür etliche Kilos Walnüsse rechtmäßig erwerben können.