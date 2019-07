Großbottwar Tosender Beifall für Bildungsreise mit Kamel

„Quatsch mit Soße – Unterhose“: Mit solchen frechen Sprüchen sorgt der Hofstaat für gute Laune. „Senorinas avanti hopp hopp“, scherzt besonders der italienisch Berater. „Ich brenne“, gibt der Chor dem lebendigen Weihnachtsbaum eine musikalische Stimme. Den frechen Prinzen Owi intoniert die Gesangsgruppe mit „Bildung ist momentan, nicht auf meinem Plan“. In flottem Wechsel zwischen Sprechpassagen, Choreinlagen, immer wieder mit mutigen Soli verschiedener Kinder, nimmt die Geschichte mit einer „Bildungsreise mit Kamel nach Arabien“ einen turbulenten Verlauf. Die Viertklässler der AG sowie die Chorkinder haben sich sorgfältig vorbereitet, sodass sie alles auswendig vortragen können und Hand in Hand eine Szene nach der anderen präsentieren – mitsamt einiger Kostüm- und Kulissenwechsel. So tauchen auf der Abenteuerreise sprechende und singende Figuren wie ein Drache und ein chinesischer Gelehrter auf. Und die Tochter Laila des ehrwürdigen Scheichs Hatschi findet man im Schatten ihrer Lieblingspalme wieder. Einige Schülerinnen haben sich in orientalische Tänzerinnen verwandelt, die ihre Kunst zum Besten geben.