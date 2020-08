Großbottwar/Oberstenfeld „Ich habe das mehr als eine Berufung gesehen“

Großbottwar/Oberstenfeld - Diese Szene werde ich in Erinnerung behalten, solange ich lebe.“ Als Manfred Moll, der langjährige Revierförster von Großbottwar und Oberstenfeld, diesen Satz in dieser Woche im Gespräch am Hardtwald beim Forsthof ausspricht, schüttelt er den Kopf, als könne er immer noch nicht glauben, was passiert ist. Gemeint ist der zweite Weihnachtsfeiertag 1999. Nicht nur Menschen, die wie er mit dem Wald zu tun haben, fällt bei diesem Datum direkt ein Name ein: Lothar – der Orkan, der über Baden-Württemberg hinwegzog und immensen Schaden anrichtete. Die Szene, die Manfred Moll anspricht, zeichnet ihn an jenem Tag im Büro im Keller seines Hauses in Mundelsheim. Während der Vater von drei Töchtern am Schreibtisch die Weihnachtspost erledigt, blickt er hinaus. „Ich habe mich gewundert, warum mein Nachbar in der Hofeinfahrt so komisch zu seiner Haustüre läuft“, erinnert sich der heute 60-Jährige. Wie sich herausstellt: Der Nachbar kämpft gegen den Wind an, um überhaupt voranzukommen. Der Beginn eines Szenarios, das Manfred Moll als Revierförster jahrelang beschäftigen wird. „Wenn ich an Lothar denke, graust es mir heute noch“, sagt er und blickt auf seine Unterarme, als warte er darauf, dass sich die Haare zu Berge stellen. „In meinen 40 Jahren Dienstzeit war das das einschneidendste Erlebnis, was den Forst betrifft.“ Das bleibt auch so – ist der 60-Jährige doch Ende Juli aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand getreten.