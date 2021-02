Großbottwar Kinder-Träume ganz aus Holz

Großbottwar - In der Holzwerkstatt von Horst und Renate Arnold möchte man am liebsten nochmal Kind sein. Die Regale im Keller des Hauses in Großbottwar sind gut gefüllt mit Tieren, Spielsachen und hübschen Dingen – alles aus Holz und selbstgemacht. Horst Arnold ist der Herr an den Sägen, seine Frau Renate kümmert sich um die Feinarbeiten und bemalt die Stücke. Hunde, Dinos, Prinzessinnen, Feuerwehrautos, Einhörner . . .