Großbottwar Idee von einem Bürgerpark vorgestellt

Großbottwar - Seit Jahren liegen die Tennisplätze im Winzerhäuser Tal in Großbottwar brach. Ein Zustand, der sich in den kommenden Jahren tunlichst ändern soll, weshalb die Landschaftsarchitektin Regina Traub aus Steinheim mit einer Planung für das Gebiet zwischen Croco Island, den Sportplätzen und dem Spielplatz Stadt am Bach beauftragt worden war. In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend in Hof und Lembach stellte sie nun ihren mit Spannung erwarteten Entwurf vor. Ein Entwurf, der in dieser Form – das wurde bereits deutlich – zwar nicht umgesetzt wird. Der aber gelobt wurde und Denkanstöße für den weiteren Planungsprozess gibt.