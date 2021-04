Großbottwar hofft aufs Land Bei L1115-Abbiegespur droht Zwickmühle

Gemeinderat ergänzt schriftliche Vereinbarung

„So viel Geld für den Zeitraum von neun Monaten auszugeben, ist nicht zu rechtfertigen“, meinte Bürgermeister Ralf Zimmermann in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. CDU-Rat Benjamin Traa sprach von einem Schildbürgerstreich, sollte der Fall eintreten. Das Gremium sprach sich nach langer Diskussion auch dagegen aus, die Vereinbarung in der Form zu unterschreiben. Die Befürchtung ist, dass das mündlich Besprochene später im Fall der Fälle nichtig wäre.