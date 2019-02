Nach dem Wechsel ging Großengstingen aber mit 17:14 in Führung. Bis Mitte der zweiten Hälfte liefen die Störche dem Rückstand hinterher, ehe sie in der Schlussviertelstunde das Ruder herumrissen. „Wir haben die Verantwortung und damit die Torschützen gut verteilt. Das war unser Ziel, erst recht wegen der kurzen Deckung für Saskia Kapfenstein. Sie hat sich dann vor allem in den Überzahl-Situationen immer wieder durchgesetzt“, erklärte Timo Peter. So trugen sich zehn seiner elf Feldspielerinnen in die Torschützenliste ein, was den Coach natürlich sehr freute. „Alea Wagner zum Beispiel hat eigentlich erst in den letzten 20 Minuten gespielt, dabei aber drei Tore erzielt und meines Wissens keinen einzigen Fehlwurf gehabt“, lobte der Coach. „Am Ende war wohl entscheidend, dass wir zwar nicht die breitere, aber die besser besetzte Bank hatten“, analysierte Timo Peter den 34:29-Endstand.