Großbottwar/Handball Großkampftag in der Wunnensteinhalle

So lang der volle Name, so kurz ist in der bisherigen Saison die Liste der Erfolge: Nur fünf Punkte haben die Gäste auf dem Konto, im Oktober gab es zwei Siege innerhalb von acht Tagen. Hinzu kam ein Remis anfang Dezember gegen die HSG Konstanz, zu der die HABO JSG nächsten Samstag fahren müssen. Das Hinspiel in Ruit aber gewannen die Bottwartäler, die ihrerseits auch erst sechs Punkte geholt haben, deutlich mit 40:25. „Da hatten wir einen perfekten Tag im Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter erwischt und auch im Angriff extrem effektiv gespielt“, erinnert sich Trainer Jürgen Buck, der sich sicher ist: „Mit einem solchen Ergebnis darf man diesmal nicht rechnen. Die JANO Filder hat einige durchaus respektable Ergebnisse erzielt. Sie kommen viel über den Einsatz aus einer aggressiven 3:2:1-Abwehr. Die Mannschaft kämpft wirklich bis zum Schluss“, warnt Buck. Da trifft es sich gut, dass die HABO nach aktuellem Stand der Dinge auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Auch Rückraumspieler Philipp Storz, der vergangenes Wochenende noch verletzt passen musste, „wird wohl wieder spielen können“, so Buck.Um 14.45 Uhr steht dann das Spiel der Landesliga-Frauen vom TV Großbottwar

gegen die HSG Hohenlohe auf dem Plan. Auch hier gab es in der Hinrunde einen Auswärtssieg, die Störche gewannen damals nach lange Zeit engem Spielverlauf mit 29:26. Holt die Mannschaft von Trainer Timo Peter auch diesmal zwei Punkte, so bleibt sie vorläufig auf dem vierten Tabellenplatz, bevor es dann eine Woche später zu Tabellenführer TV Flein geht. „Das wäre schon sehr wichtig, mit dem Rückenwind von drei Siegen in Folge dorthin zu fahren“, sagt Peter, der aber vor der HSG Hohenlohe warnt: „Gegen die haben wir uns immer schwer getan. Sie haben eine Shooterin, die sehr viel wirft und uns an einem guten Tag gefährlich werden kann. Zudem spielt dort eine sehr robuste Kreisläuferin, die gute Sperren stellt. Und hinten haben sie zwar nur eine Torhüterin, aber wehe man fängt an, der die Flügel warmzuschießen.“