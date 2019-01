Großbottwar/Handball Der Zug unter die Top Sechs ist abgefahren

Was Jürgen Buck am meisten ärgerte, war der Eindruck, dass seine Mannschaft sich am Sonntagnachmittag selbst geschlagen hatte. „Wir haben zum einen zu viele Chancen liegen gelassen und dann phasenweise zu schlecht nach hinten gearbeitet“, monierte der HABO-Coach nach dem Schlusspfiff. Und auch wenn die Abwehr sich mal sortiert hatte, war sie insbesondere in der zweiten Halbzeit nicht wirklich sattelfest. „24 Gegentore in 30 Minuten sprechen für sich. Auch die Umstellung in der Abwehr hat nicht geklappt, wir sind oft aus den Zweikämpfen ausgestiegen. Und gefühlt haben wir heute keinen einzigen Abpraller bekommen.“ Zudem handelte sich die HABO im Spielverlauf gleich zwei Zeitstrafen für Wechselfehler ein, eine weitere kassierte Buck selbst wegen Meckerns. „Das war dann das Sahnehäubchen. Den einen Wechselfehler nehme ich auf meine Kappe. Ich hatte die Zeit, in der die vorige Zeitstrafe ablaufen würde, falsch gelesen. Daher bin ich auch mit mir selbst nicht zufrieden“, zeigte sich Buck selbstkritisch. Den Satz, für den ihm der Schiedsrichter seine Zeitstrafe aufbrummte, hatte er allerdings gar nicht gesagt.