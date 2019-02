Großbottwar/Fußball Junges Team liebäugelt noch mit Platz zwei

Mit Blick auf das Zwischenklassement fällt auf, dass die Stärken des VfR zweifellos in der Offensive liegen. Nach der inzwischen erfolgten Abmeldung des Teams vom FV Oberstenfeld II weist man in der bereinigten Tabelle mit 67 Toren die zweitmeisten auf. 30 Gegentore sind dagegen der mit Abstand schwächste Wert unter den Teams, die sich noch Aufstiegschancen ausrechnen können. Maßgeblichen Anteil an der Angriffswucht der Großbottwarer hat dabei ihr jüngster Akteur. Beeindruckende 28 Treffer stehen für den erst 18-jährigen und eigentlich noch für die A-Jugend spielberechtigten Nick Zuidema zu Buche, der sich mit dem Höpfigheimer Sandro Kraft (30 Tore) nach Lage der Dinge ein Wettschießen um die Torjägerkrone der Staffel B2 liefert. „Ohne ihn stünden wir nicht so weit vorne“, lässt sich sogar Rapp, der nur äußerst ungern einzelne Akteure herausstellt, zu einem Sonderlob für den Sohn von Ex-Coach Perry Zuidema hinreißen und bezeichnet ihn „als die positive Überraschung bei uns, vor allem auch angesichts seiner Jugend“. In der Viererkette des VfR machte mit Philipp Gscheidle zudem ein weiterer junger Spieler in dieser Saison einen großen Sprung. „Er ist zwar eher klein und schmächtig, aber als Innenverteidiger kaum aus der Stammelf wegzudenken“, lobt Rapp auch den 20-Jährigen.