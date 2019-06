Mit Pflugfelden II und Großbottwar treffen in der ersten Relegationsrunde die Vizemeister der Kreisligen B1 und B2 aufeinander. „Ich denke, wir werden uns auf Augenhöhe begegnen“, schätzt Thomas Rapp ein, der im Vorfeld bereits ein gutes Näschen bewiesen hat. Denn in der B1-Staffel war bis zum letzten Spieltag unklar, wer Meister, Vizemeister oder Dritter werden würde. Angesehen hat sich Rapp dennoch bereits am vorletzten Spieltag eine Partie von Pflugfelden – jene hat der TV II allerdings überraschend mit 1:4 beim im Tabellenniemandsland stehenden TuS Freiberg II verloren. „Ich hatte erwartet, dass sie der Relegationsgegner werden“, so Rapp, dessen Mannschaft selbst erst am letzten Spieltag am spielfreien TuS Freiberg vorbeizog und die Relegation unter Dach und Fach brachte.