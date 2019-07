Großbottwar Die Stadthalle kann getauft werden

Großbottwar - So viel Hirnschmalz und Zeit wie die Großbottwarer dürfte bislang selten jemand dafür aufgebracht haben, sich einen Namen für eine neue Stadthalle zu überlegen. Zunächst waren die Bürger dazu aufgerufen worden, Ideen einzubringen. Dann bastelte der zuständige Projektausschuss aus all den teils kuriosen, teils pfiffigen, teils nüchternen Anregungen eine Liste mit vier Favoriten. Darüber war allerdings der Gemeinderat nicht ganz glücklich, weil nicht sämtliche dieser Nennungen wortwörtlich von den Bürgern als Anregung eingereicht worden waren. Deshalb schlug das Thema am Mittwoch nochmals im Gremium auf, wo final aus allen der mehr als 130 Vorschläge der Sieger gewählt wurde. Das Rennen machte am Ende die Harzberghalle, also just jener Name, den die Bürger 14-mal und somit am häufigsten genannt hatten.